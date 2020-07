No me corresponde evitarlo: AMLO sobre uso electoral de su discurso en EE.UU.

El presidente López Obrador volvió a recalcar que su visita a Washington D.C. de la semana pasada "fue muy buena para México"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no le corresponde evitar que la campaña de Donald Trump utilice su discurso en la Casa Blanca con fines electorales en los Estados Unidos.

“No corresponde a mi evitarlo, es una visita. El gobierno estadounidense puede hacer lo que considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita fue muy buena para México, para nuestros paisanos. Por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos”, argumentó.

El mandatario mexicano prefirió no opinar sobre el tema y destacó que quiere seguir manteniendo una relación de amistad con el gobierno de los Estados Unidos.

“No tengo opinión porque es un tema que no se habló, no está en la agenda, No vamos a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar solo decirles que ese tema viene de tiempo atrás”, refirió.

“Yo quiero mantener una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos porque nos conviene a los mexicanos. Mis adversarios querían otra cosa, querían pleito y no fue así. Necesitamos tener una relación de cooperación con el gobierno de EE.UU., no de vecinos distantes, sino buscando las coincidencias, haciendo a un lado las diferencias, y en caso de que existan resolverlas con diálogo sin confrontación”, externó.

López Obrador explicó las razones por la cuales no pudo reunirse con la líder demócrata Nancy Pelosi.

“No fue posible verla, no nos encontramos porque mi visita era un encuentro con el presidente Donald Trump y ahora, como es proceso electoral, es más complicado”, afirmó.

Con información de López-Dóriga Digital