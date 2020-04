¿No lo sabía el presidente?

Tampoco estuvo de acuerdo el presidente en la previsión del precio referencial del petróleo que Hacienda redujo de los 49 dólares de este año, a 24 para el próximo, menos de la mitad

Todo por complacer se acaba.

Florestán.

Yo no sé en qué momento se enteró el presidente López Obrador de los ajustes a la baja en los Precriterios de Política Económica 2021 que Hacienda envió a la Cámara de Diputados, pero no le gustaron, y así lo expresó públicamente en la mañanera de ayer.

-Ahora tampoco coincido –dijo- No se me hace correcto.

Se refería a la reversión que hizo Hacienda del crecimiento para este año de un incremento entre 1.5 y 2.5 por ciento, a un decremento de entre -3.9 y -0.1 por ciento, derivado de la pandemia del Coronavirus y la debacle económica mundial cuando ya no se discute si habrá o no recesión, si no cuándo iniciará, como escribió ayer Jonathan Heath, vicegobernador del Banco de México, a lo que yo agregaría, su profundidad.

Tampoco estuvo de acuerdo el presidente en la previsión del precio referencial del petróleo que Hacienda redujo de los 49 dólares de este año, a 24 para el próximo, menos de la mitad.

Y eso que ya no comentó nada, no sé si se lo habrían dicho, del cambio en uno de los supuestos fundamentales de su discurso: no habrá déficit. Pues resulta que sí, porque no alcanza el dinero. Y de un superávit primario de .7 por ciento del PIB, Hacienda prevé un déficit del .4 por ciento. Tampoco habló del aumento previsto de la deuda como porcentaje del PIB del 47 al 52 por ciento, cinco puntos porcentuales que son millones de millones de pesos, me dijo ayer la senadora priista y exsubsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio.

Y yo vuelvo a preguntar si de verdad el presidente de la República no estaba al tanto del contenido de los Precriterios de Política Económica que el Poder Ejecutivo, que en él está depositado, envió al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados.

Porque entonces, sí, tenemos un problema entre las oficinas extremas de Palacio Nacional.

RETALES

1. ENCUENTRO.- Ahí en Palacio el presidente comió con Alfonso Romo y los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, banqueros, Consejo Mexicano de Negocios y CONCAMIN. No sé por qué no fue convocado el secretario Arturo Herrera. Les dijo que se reunirán en mayo, pero nada de condonación de impuestos;

2. CITA.- Arturo Herrera tiene agendada una reunión el lunes con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para hablar de la crisis, de los paliativos y de los Precriterios de Política Económica que les envió. A ver si va; y

3. RESPUESTA.- Ayer el presidente López Obrador reiteró al Banco de México que no use las reservas para estabilizar al tipo de cambio y esto le respondió el gobernador de ese banco central, Alejandro Díaz de León, cuando me dijo que México está desde hace años, en un régimen de flotación cambiaria que no toca las reservas y que el mecanismo de coberturas cambiarias, creado en 2017, tampoco. Que no se preocupe por eso, pues, digo yo.

Nos vemos el martes, pero en privado.