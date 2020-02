No hay cierre de escuelas ni de centros de trabajo tras primer caso de COVID-19 en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, detalló que, de momento, no hay cierre de escuelas ni de lugares de trabajo, ante la confirmación del primer caso de coronavirus (COVID-19) en México.

“En este momento, no hay ninguna indicación porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajos o tener ausentismo de trabajo justificado de manera generalizada, no hay razón alguna en este momento. Estamos en el escenario uno, que es transmisión localizada en torno a los contactos. No hay transmisión generalizada”, aclaró.