No habrá represión ni se perseguirá a nadie, afirma AMLO previo a conmemoración del 2 de octubre

A la víspera de un aniversario más del 2 de octubre, fecha en la que se conmemora la masacre de estudiantes en Tlatelolco ocurrida en 1968, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que su gobierno nunca reprimirá el pueblo.

Nosotros no vamos a dar motivo ni yo voy a dar órdenes para que se reprima al pueblo; no va a haber represión ni se va a perseguir a nadie. No se va a permitir que haya torturas. Hasta ahora no hay ninguna denuncia, estoy pendiente que no suceda, no queremos que haya masacres como existían masacres hasta hace poco”, recalcó.