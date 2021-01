No está demostrado que Ivermectina ayude en pacientes con COVID-19: Alomía

El Gobierno Federal desdijo a Salud de la Ciudad de México, que da tratamientos con Ivermectina y Azitromicina de forma gratuita para tratar COVID-19

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, afirmó que no está demostrado que la Ivermectina ayuda a pacientes con COVID-19.

De esta forma, la dependencia federal desdijo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que está dando tratamientos con Ivermectina y Azitromicina de forma gratuita para tratar casos de COVID-19.

La Secretaría de Salud federal desdice a la Secretaría de Salud de la CDMX: No hay, al momento, estudios científicos válidos que demuestren que algunos medicamentos, como la Ivermectina, tengan la utilidad que algunos grupos promueven.

Hasta el momento, y es el posicionamiento la Secretaría de Salud en base a la evidencia disponible, que no se cuentan con los estudios válidos que demuestren que estos medicamentos tienen la eficacia o la utilidad que en algunos grupos se ha estado promoviendo”, expresó.

“Cuando hablamos de esta evidencia, hasta este momento no se tiene. Ya desde mediados del año pasado la misma OMS ha emitido la no recomendación de toda una serie de medicamentos, como la Ivermectina, que no cuenta con estas evidencias científicas sólidas”, argumentó.

Alomía Zegarra recomendó apegarse a las recomendaciones oficiales y los lineamientos específicos de atención médica contra el COVID-19

Ayer, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, informó que, en conjunto con un grupo de expertos del Instituto Nacional de Nutrición, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de las Secretarías de Salud y de Educación (SEDESA) y (SECTEI), se evaluó la administración de un tratamiento con los medicamentos Ivermectina y Azitromicina para personas positivas a COVID-19.

¿Qué opinan? Pues el Gobierno de la Ciudad de México asegura que, de acuerdo con el trabajo de un grupo de expertos, el uso de Ivermectina ha resultado tener efectos resultados positivos ante el COVID-19. Seguirá, además, en el Kit del IMSS

Desde el 29 de diciembre de 2020 las personas que resultan positivas en alguno de los 230 puntos de toma de prueba de la Ciudad reciben dicho tratamiento; al momento se han entregado 50 mil 747 tratamientos.

Después de que López Arellano diera a conocer que un grupo de expertos detectó que la ivermectina y la azitromicina se pueden usar como tratamiento para pacientes con COVID-19, incluso si no tienen síntomas, la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología aseguró que esto no es así.

Los infectólogos se pronunciaron a favor de que las recomendaciones médicas se realicen con base en información científica seria, publicaciones en revistas de alto impacto e Instituciones que emiten opiniones con sustento científico.

Con información de López-Dóriga Digital