No es culpa de usted tener enfermedades crónicas, es culpa de este ambiente nutricional: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que la culpa de la alta prevalencia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas “no es culpa de los mexicanos” que tienen estos padecimientos, sino de la comida de mala calidad.

“Que nadie se confunda, no estamos culpando a los ciudadanos. No es culpa de usted, es culpa de este ambiente nutricional que se desarrolló para favorecer los negocios de estos productos y no para favorecer la salud; y, desde luego, una muy importante omisión de las autoridades sanitarias que no han hechos los esfuerzos necesarios para regular esto, para alertarle”, agregó.