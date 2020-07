No hay certeza que COVID-19 genera inmunidad: López-Gatell

Hugo López-Gatell afirmó que, con la evidencia científica actual, aún se desconoce si el SARS-CoV-2 provoca inmunidad en las personas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que, de acuerdo con la evidencia científica actual, aún se desconoce, a nivel mundial, si tener el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, genere inmunidad en las personas.

Debido a eso, el funcionario federal, pidió la población “no confiarse”.

“En el mundo entero no se tiene certeza de que la infección por el virus SARS-CoV-2 permita tener inmunidad permanente (…) No se sabe si haber tenido covid me deja protegido, por eso no hay que confiarse”, explicó el subsecretario durante la conferencia vespertina.

López-Gatell Ramírez agregó que debido a que no hay certeza de inmunidad al COVID-19, se debe no recomendar, en gobiernos, el uso de “pasaportes inmunitarios” ni pruebas de anticuerpos para impulsar los viajes a otros países, así como para la reactivación laboral.

“Las empresas privadas en varios países han externado esta idea: ‘voy a hacer pruebas, pruebas, pruebas y esto me permitirá detectar a quien ya tuvo COVID-19 y esas personas que regresen al trabajo’. No es el caso. No hay fundamento científico para esa práctica. La Organización Mundial de la Salud desde el 24 de abril hizo un pronunciamiento explícito recomendando que no se consideren las pruebas de anticuerpos como demostrativos de historia de infección y mucho menos que la historia de infección es garantía de que no nos volveremos a infectar”, puntualizó.

La Secretaría de Salud dio a conocer este domingo que suman 256 mil 848 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, mientras que hay 30 mil 639 muertos por la enfermedad.

