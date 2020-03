No acepté renuncia de Javier May a Sembrando Vida, asevera AMLO

López Obrador apuntó que la renuncia de Javier May a la coordinación de Sembrando Vida fue "por diferencias" al interior del gabinete

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que Javier May, coordinador del programa “Sembrando Vida“, presentó la renuncia a su cargo, pero que no se la aceptó.

El mandatario mexicano detalló que la razón de renuncia presentada por May Rodríguez fue “por diferencias” al interior de su gobierno, por lo que tuvo que intervenir para conciliar.

“Presentó su renuncia, pero no se la acepté. Fue por diferencias, eso existe mucho al interior del gobierno, como existe al interior de las familias. Parte de mi trabajo es la conciliación, no solo afuera, sino adentro”, aclaró.

May Rodríguez acusó a la Secretaría de Bienestar de “abrogar unilateralmente las facultades” para operar dicho programa, razón por la cual no existían condiciones para que seguir al frente de dicha coordinación.

López Obrador aclaró que dichas facultades no le fueron consultadas por lo que se revertirán de forma inmediata, además de que no habrá renuncia de May Rodríguez, ya que el programa “va muy bien”.

“Ese decreto fue consultado, no se me presentó y se va a revertir, como también no va a haber la renuncia. Necesitamos armonizar y ponernos de acuerdo, cerrar filas sin abyección, manteniendo cada quien su libertad y su criterio “, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital