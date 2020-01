Niño ingresa armado a colegio de Torreón; mata a profesora y se suicida

Un menor de edad ingresó armado a un colegio de Torreón, Coahuila, y abrió fuego contra una maestra y alumnos para después suicidarse

La mañana de este viernes, autoridades de Torreón, Coahuila, atendieron un tiroteo dentro de un colegio.

Un menor de 11 años ingresó con dos armas de fuego de diversos calibres al Colegio Cervantes, ubicado frente al Bosque Venustiano Carranza, y abrió fuego.

El niño atacó a una maestra. Las autoridades confirmaron que el alumno de sexto grado disparó a la docente, contra sus compañeros, y luego se suicidó.

Otro profesor y cinco alumnos más resultaron heridos, mismos que fueron trasladados al Sanatorio Español. Dos de ellos fueron ingresados a quirófano.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, señaló que el alumno tenía un destacado desempeño escolar y que vivía con su abuela, por lo que se desconocen los motivos que lo llevaron a cometer el crimen.

“Los padres no lo atendían, seguramente tenía un tipo de problema que no se reflejaba, me informan en la escuela que no presentaba signos de algún tipo de alteración”, señaló en entrevista para Foro Tv.

Padres de familia acuden al colegio #Cervantes, lugar donde está mañana un estudiante disparó contra varios compañeros, logrando herir a 4 alumnos, matar a su propia maestra y finalmente logrando suicidarse.#torreón pic.twitter.com/gRwDKT5l2T — YankuikMx (@yankuikmx_) January 10, 2020

El alcalde Zermeño Infante llamó a los padres de familia a acercarse a sus hijos para evitar episodios de violencia de este tipo.

Expuso que como autoridades, en Torreón realizan la ‘Operación Mochila‘, pero que al ser tantas las instituciones educativas no tienen la capacidad para revisar todas, por lo que adelantó, pedirá a los directores escolares que hagan lo propio.

Con información de López-Dóriga Digital