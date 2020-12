Ningún hospital de atención a pacientes COVID-19 resultó afectado por apagón, confirma Ssa

Un apagón afectó este lunes a más de 10 millones de habitantes en distintas ciudades de México y las preocupaciones por los hospitalizados por COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos comenzaron a brotar en redes sociales, ante la ausencia de energía eléctrica.

“Con relación a reportes de cortes de luz en varias entidades del país, se informa que a través del @CVOED no se tienen registradas afectaciones en unidades médicas del #IMSS ya que nuestras instalaciones cuentan con plantas de luz que permiten la continuidad en la atención”, informó el IMSS por Twitter.

Con relación a reportes de cortes de luz en varias entidades del país, se informa que a través del @CVOED no se tienen registradas afectaciones en unidades médicas del #IMSS ya que nuestras instalaciones cuentan con plantas de luz que permiten la continuidad en la atención. pic.twitter.com/OWidO0LcWF

En conferencia de prensa, el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, comentó que los hospitales cuentan con plantas propias para evitar que sus equipos electrónicos sufran de apagones.

Al reporte de hoy no me he enterado de ningún problema específico que haya sucedido en alguna unidad hospitalaria. Ni tampoco en la transferencia de datos”, explicó el funcionario.