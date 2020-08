Niega Manuel Velasco haber entregado recursos a algún movimiento político como gobernador de Chiapas

Manuel Velasco Coello, actual senador de la República, negó que durante sus funciones como gobernador de Chiapas hubiera entregado recursos a algún movimiento político.

El exgobernador dijo, para Reforma, estar a favor de que se realicen las investigaciones necesarias y se esclarezca lo sucedido debido a que su gobierno nunca entregó recursos para ningún movimiento o partido político.

Las declaraciones surgen después de que se difundiera un video en el que aparece David León Romero proporcionando dinero al hermano de Andrés Manuel López Obrador para la campaña electoral de 2018 del ahora presidente de México.

Cabe recordar que David León Romero se desempeñó como consultor externo del Gobierno de Chiapas durante el mandato de Velasco.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió abrir una investigación por dicho videoescándalo.

En la conferencia matutina, el mandatario recalcó que el objetivo de estos videos es dañar la imagen de su gobierno, pero que su “plumaje no se mancha”.

El propósito es dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan, mi plumaje es de esos, siempre he salido de la calumnia ileso y tengo mi consciencia tranquila, por eso soy capaz de enfrentar a la mafia de la corrupción de México y acepto el desafío, refirió.