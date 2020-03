Ni una más y justicia, demandas de mujeres en Pachuca, Hidalgo

Cientos de mujeres participaron en la marcha que tuvo como punto de encuentro el Reloj Monumental de Pachuca y que se dirigió rumbo a la Plaza Juárez

Integrantes de colectivos y organizaciones realizaron una manifestación después de una marcha en las que gritaron consignas como “Ni una más, ni una más” o “Justicia, justicia”, exigiendo alto a la delincuencia y violencia de género ante el palacio de gobierno de Hidalgo.

Algunas frases que escribieron en las paredes del Palacio de Gobierno fueron “Ni una menos”, “Ya basta”, “Macho”, “No me cuidas”, “Estado asesino”, “Existimos porque resistimos”, “Qué ganas de ser este edificio para que se indignen si me tocan” , “Violadores”, “Me cuidan mis amigas, no la policía”, “Por ellas”.

En Pachuca, la mayoría de las participantes vestía de color morado, algunas se tapaban el rostro con pañuelos verdes, mientras que exigían a las autoridades un alto a la delincuencia y violencia de género.

“No quiero ser valiente, quiero ser libre”, “Yo no soy tuya, nada hay en mí que pertenezca ahora a ti, ni a ningún otro”, son algunos de los mensajes escritos en pancartas.

Ver esta publicación en Instagram Y así la marcha de #Pachuca “Ellas al frente, nosotros respaldamos” Una publicación compartida por Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) el 8 de Mar de 2020 a las 3:36 PDT

Entre las manifestantes, algunas con el rostro cubierto, pintaron varias consignas, en el exterior del Palacio de Gobierno y también dejaron rotas las puertas de vidrio de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

