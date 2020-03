Necesario pensar en todos los escenarios de COVID-19, destaca UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideró necesario pensar en todos los escenarios de la contingencia sanitaria por COVID-19.

Por medio de un comunicado, recordó que esta semana inició de manera oficial la Fase 2 de la epidemia de coronavirus en México, que implica la “transmisión comunitaria” de la enfermedad, lo que quiere decir que ya aparecieron casos que no son explicados por haber viajado ni por haber estado en contacto con un viajero.

Este escenario ya se había anticipado en la UNAM, con la propuesta de un plan con medidas claras para implementarse y que las escuelas, universidad y sociedad pudiesen trabajar de manera más armónica para responder a esta amenaza“, afirmó Malaquías López Cervantes, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus.

“Comienzan a surgir contagios que teóricamente no tenemos manera de controlar. Cuando se trataba del confinamiento de viajeros podíamos suponer que no habría contagios hacia el exterior, pero ahora que ya no sabemos quiénes son los infectados ni a quiénes están infectando, entramos en un terreno oscuro donde cuesta trabajo dimensionar los riesgos y cuáles debieran ser las formas de control”, opinó el académico.