Muñoz Ledo asegura que ganará encuesta para dirigencia nacional de Morena; “este arroz ya se coció”, dijo

Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, aseveró que, al interior de Morena “este arroz ya se coció” y que ganará la encuesta del INE ara dirigir al Movimiento de Regeneración Nacional.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Muñoz Ledo afirmó que todo mundo lo conoce en Morena y que, por esa razón, se encuentra ganando 3 a 1 en relación a sus adversarios, misma razón que lo ha favorecido en las encuestas de reconocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ser presuntuoso no le cae bien la gente, de lejos gané dos a uno la primera. Los encuestadores dicen que ya voy casi tres a uno. ¿Cómo le revierten si como dicen en el futbol falta un minuto para que termine el partido? ¿Cómo le van a hacer? Yo estoy haciendo juego de mediocampo, si me compran al árbitro tampoco me van a ganar porque el estadio se les hace encima”, declaró.

“Voy a preparar el discurso (de protesta de su cargo) desde ahorita. No quiero padecer pedante; técnicamente todos los que están metidos en esto ya no ganaron, porque ya no pueden comprar y si voy ganando tres a uno (en la encuesta), cuando ya no pueden meter dinero y se acaba, ¿qué van a hacer?”, observó.

“Tendría que hacer un fraude monumental. Ayer hubo un primer acuerdo con el Comité del partido porque todos lo saben, tenemos encima las elecciones y hoy estoy acordando convencionalmente, porque todo mundo en el partido sabe que este arroz ya se coció, no estoy usurpando funciones. Tenemos muchos problemas que resolver” mencionó.

Muñoz Ledo respondió a quienes lo critican por su edad y dejó en claro que se encuentra perfectamente bien de salud.

Sin embargo, en caso de que lo sorprenda la muerte en el proceso, afirmó que estará orgulloso de haberle dado su “último servicio a la democracia mexicana”.

“Yo respondería así: primero dije dijo yo que soy el Nelson Mandela mexicano. Un amigo publicó en Twitter que ‘Porfirio es el único candidato joven, ustedes son los viejos lo demuestro con mi audacia y pensamiento'”, indicó.

“De salud ya me hicieron la segunda prueba. Si no pasa nada, voy a estar cinco o siete años en activo. Mi familia es longeva, , pero si no tengo un accidente como puede ser el COVID-9 o que me caiga a una barranca, va a ser muy difícil. Ahí voy a estar un ratito“, reiteró.

También lo he pensado: si por un accidente me muera, sería el último servicio que brindo am la democracia mexicana, con mucho honor. Si me meten al agujero cuando termine mi último servicio, voy a ser más reconocido por la posteridad, eso no me asusta a mí. Yo ganó”, sostuvo.

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena apuntó que “ha trabajado más que nadie” y que sus adversarios en esta disputa se equivocaron al gastar mucho dinero en sus campañas.

“He trabajado más que nadie sin un centavo, mis adversarios se equivocaron. Creían que estábamos en la época del PRI, yo digo que no, ni en la época del PRI se hizo eso”, aclaró.

“Ya van para mil 500 millones de pesos, porque los diputados están acusando, no sé yo nada, yo estimó en lo personal a Mario (Delgado), que se llevó entre 400 y 500 millones de pesos de la Cámara“, señaló.

“¿Qué es lo que yo pienso? nosotros no podemos permitir que a lo descarado el poder se compre por dinero”, enfatizó.

Muñoz Ledo dejó en claro bajó qué principios dirigirá a Morena:

“En mis principios digo que primero debe ser un partido incorruptible, y no es de mentiras lo que estamos haciendo, claro que lo garantizo con creces. Estoy proponiendo un partido crítico”, concluyó.

