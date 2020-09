Muñoz Ledo acusa a Tribunal Electoral de intervenir en la vida interna de Morena

Porfirio Muñoz Ledo, diputado por Morena, acusó que la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Movimiento Regeneración Nacional provocó disputas al interior del partido.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, Muñoz Ledo señaló que el Tribunal dio la facultad al Instituto Nacional Electoral (INE) para “intervenir en la vida de los partidos que solo se puede hacer a petición de ellos, cosa que no existió; y la otra hacer encuestas cuando no tienen siquiera un aparato de encuestas ni está facultado”.

El Tribunal está muy mal, no nada más están mal los partidos; yo sé que hay mucha corrupción allá adentro (Morena) y lo declaro. Entonces, en parte que no hay un orden, una organización y en parte que meten la mano, pues eso va mal”, expresó.

Muñoz Ledo manifestó que “fue tan grande la ola que creó la elección” de Andrés Manuel López Obrador, que provocó un desorden en Morena.

Ahora llegó el momento, porque ya López Obrador no va a estar en esta boleta, ya no se va a votar por él; entonces ya va a ser una elección estado por estado, muy complicada”, expuso.

Sobre el número de personas que se registraron a la Presidencia de Morena, Muñoz Ledo aclaró que de los 51 contendientes que se registraron, quedarán solamente seis para la elección final de presidente y secretario de partido.

El diputado federal manifestó que aspira a dirigir Morena para dar una organización al partido y armar cuadros.

Yo en eso estoy, me encanta la tarea de organización, no la hay (en Morena). En el Comité Ejecutivo, casi desde su fundación tiene cinco o seis años que no se han modificado los cargos. No digo que sean competentes o no, pero ya ni siquiera están en la vida política activa”, comentó.