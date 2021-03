Mujeres graban en las vallas de Palacio Nacional los nombres de víctimas de feminicidio

Activistas escribieron con pintura blanca los nombres de las tres mil 123 víctimas de feminicidio en el país durante los últimos 10 años

Mujeres realizaron este sábado pintas en las vallas que protegen Palacio Nacional de la Ciudad de México, instaladas previo a las manifestaciones esperadas el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

En dichas vallas, un grupo de ocho activistas escribieron con pintura blanca los nombres de las tres mil 123 víctimas de feminicidio en el país durante los últimos 10 años.

#AlMomento Mujeres pintan nombres de víctimas de feminicdio sobre las vallas que se colocaron protegiendo Palacio Nacional. #PresidenteRompaElPacto #PalacioNacional #8M2021 pic.twitter.com/QUY7FBHkbN — Hoy Solo Leslie (@hoysololeslie) March 7, 2021

Este acto ocurre a tan solo dos días de la marcha feminista del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Estamos pintando los nombres de las víctimas de feminicidio en las vallas de Palacio Nacional..quien pueda, ¡jálese! Publicado por Antimonumenta “Vivas nos queremos” en Sábado, 6 de marzo de 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este sábado que la línea de vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional son para evitar provocaciones y proteger edificios históricos, pero que no impedirán su derecho de manifestación.

“Va a haber una manifestación de mujeres, están en todo su derecho de protestar, de manifestarse, pero hay mucha provocación”, dijo López Obrador en un gira trabajo por el estado de Yucatán para supervisar las obras del Tren Maya.

El mandatario dijo que con esa medida lo que se busca “es que no haya heridos de las fuerzas de seguridad pública, ni queremos que las mujeres que protestan salgan afectadas, dañadas, tenemos que protegernos”.

Señaló que “no se puede estar afectando la cantera de estos edificios que tienen siglos, entonces es mejor protegerlos, pero no se impide el derecho de manifestación”.

“Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo”, expresó López Obrador.

Las declaraciones de López Obrador, quien ha acusado que el movimiento feminista en México está manipulado, es señalado por colectivos y organizaciones de mujeres de no tener sensibilidad ante la violencia que sufren las mujeres en este país y de no contar con perspectiva de género.

En los últimos años, en México las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres han aumentado. Además, hay un alto índice de impunidad que permite que agresores y asesinos sigan en las calles.

México registró 967 feminicidios en 2020, una cifra casi idéntica a los 969 crímenes por razón de género de un año antes.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE