Podría ser montaje, caso de piquete sin vacuna en CDMX: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no descarta que haya sido “un montaje” el caso exhibido en redes sociales del piquete sin biológico de la vacuna contra COVID-19 aplicada a adulto mayor en la Ciudad de México.

“Ahora que se están vacunando a los adultos mayores, que es una cosa que yo diría buena, noble, es una actitud humana (…) Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se ha aplicado en la Ciudad de México como un millón 200 mil vacunas y de repente un caso lo vuelven nota nacional”, argumentó.

Lo que hay que ver es si no fue montado porque son capaces de todo No les tengo confianza, me llamó la atención”, aseveró.