Monreal reconoce que conflictos internos en Morena pondrían en riesgo mayoría en San Lázaro

Ricardo Monreal afirmó que si no hay congruencia y compromiso, Morena tendría el riesgo de perder la mayoría en la Cámara de Diputados para 2021.

Si no nos aplicamos con congruencia y con el cumplimiento de compromisos a los que nos comprometimos en el proceso electoral pasado estamos en riesgo en la Cámara de Diputados”, aseveró.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el senador indicó que Morena deberá actuar con mucha seriedad, sin radicalismos ni excesos.

En Morena tenemos que actuar con mucha seriedad. Sin radicalismos, sin excesos, sin alejarnos de lo que se ofreció: austeridad, honestidad, rectitud y un cambio de régimen y no es fácil construirlo en dos años”, agregó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado añadió que si la gente ha decidido dejar de votar por Morena lo hará el día de la elección, por lo que nadie tiene asegurado el triunfo el año que viene.

Si la gente ha decidido que nos retire el voto, nos retire el apoyo, lo hará ese día de la elección y habrá quien diga no voy a participar y habrá quien diga yo voy a seguir apoyando a la 4T, pero nadie tiene asegurado el triunfo en próximo año. Desearía decir que vamos a ganar todo, no lo quiero decir, no puedo decir porque es parte de la democracia que se está construyendo”, dijo.