Mi única preocupación es que ganador del avión presidencial se “eche a perder”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este martes que su única preocupación por la rifa del avión presidencial es que quien la gane se “eche a perder”.

“Mi única preocupación es que se trata de un bien, que significa mucho dinero, mucho dinero, y el dinero para decirlo coloquialmente es una tentación, es la mamá y a veces el papa del diablo, el dinero echa a perder a veces, y no quiero cargar con esa culpa, porque soy un responsable”, explicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, agregó que pese a que parece que es un asunto menor, “eso a mí me preocupa, de cómo le hacemos para el que se gane el premio no se desgracie, no afecte a su familia”.