“Mi error fue participar en un curso de superación personal”, responde Clara Luz tras darse a conocer video con exlíder de NXIVM

Clara Luz Flores, candidata por Morena a la gubernatura de Nuevo León, respondió este miércoles a la publicación de un video en el que se le puede ver entrevistándose con Keith Raniere, exlíder de NXIVM, supuesta organización de autoayuda señalada de extorsión a sus seguidores, a quienes permitía explotar sexualmente a mujeres.

Mensaje para todo Nuevo León. pic.twitter.com/n7VfdnJmh5 — Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 25, 2021

En un video compartido en sus redes sociales, la candidata recordó que el martes denunció a su rival político Adrián de la Garza por corrupción, “y no solo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el líder de NXIVM”.

Luz Flores manifestó que esa entrevista ocurrió antes de que se enterara de las “mentiras y engaños de dicha organización”.

Que quede claro, no tengo nada que ocultar. Mi error fue participar en un curso de superación personal. Con pena acepto mi falta”, expresó. “A diferencia tuya Adrián, yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie (…) delitos los que cometieron tú y tus protegidos: el papá, los hermanos y los amigos de Medina, tu jefe”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital