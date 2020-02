Senadores de Morena y PRD rechazan pena de muerte a feminicidas

Senadores de Morena y del PRD se pronunciaron en contra de aplicar la pena de muerte a quienes comentan crímenes como feminicidios o de odio contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Entrevistados por separado, los legisladores señalaron que con penas esas no se dará solución a esa problemática, sino que se tiene que promover un cambio de cultura desde la niñez para que se fomente el respeto de género y a la diversidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que es enemigo de las leyes draconianas, además de que la pena de muerte es una barbaridad, está prohibida en la Constitución y es preferible que el país se mantenga sin ella.

Hay quienes lo están promoviendo, es un asunto de ellos, pero yo en lo personal me parece una barbaridad. No conocen la historia, no puede uno, por la circunstancia y la crisis en la que ha vivido el país en los últimos años, establecer ese tipo de penas bárbaras, como la pena de muerte”, afirmó.