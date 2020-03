Secretaría de Salud atenderá desinformación ante COVID-19

En la Secretaría de Salud han detectado focos de desinformación ante el COVID-19, como la supuesta cancelación de eventos y suspensión de clases

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que en los últimos dos días ha llamado la atención el fenómeno de la desinformación, que está plenamente estudiado que es parte del miedo.

Expuso que aunque el miedo se produce de manera natural en la sociedad, “se contagia”, siendo un reto el mantener la calma.

“De nada sirve el pánico, pero es una reacción natural” insistió al tiempo que pidió a la sociedad “bajarle al miedo para situarnos en la realidad”.

López-Gatell detalló que producto de la desinformación detectaron dos oficios apócrifos atribuidos a los gobiernos de Aguascalientes y Quintana Roo, en los que se anunciaban la cancelación de la Feria de San Marcos y la suspensión de clases, respectivamente.

“No se está llamando al cierre de escuelas y se está pidiendo la atención de adultos mayores”, señaló.

El subsecretario de Salud abundó que actualmente en México hay 15 casos de coronavirus, de los cuales 12 son ambulatorios, es decir, se atienden desde casa.

En respuesta al hecho de por qué hay tan pocos casos confirmados de coronavirus en México, el subsecretario expuso que es porque el país lleva un mes de diferencia respecto al momento de detección del primer caso de la enfermedad en naciones como Alemania, Francia, España y Estados Unidos.

“Es muy probable que llegaremos al punto de que México entre en transmisión comunitaria”, señaló. No obstante, dijo que no se debe entrar en pánico puesto que es parte del proceso de evolución del nuevo virus respiratorio y las autoridades están tomando medidas al respecto.

López-Gatell agregó que desde enero se liberaron miles de pruebas para confirmar el COVID-19 y que “vienen nuevos insumos” para implementarlas.

México tiene seis mecanismos para detectar el coronavirus entre los que destacan el estudio de los contactos de personas enfermas; el monitoreo del virus en el país junto con otros como la influenza, y la vigilancia de ocurrencia de enfermedades respiratorias.

Para facilitar la respuesta ante la enfermedad, el Gobierno de México creó alianzas estratégicas con Google, Canaero, Didi, Liga MX, Uber, Conferencia del Episcopado Mexicano, Coparmex y Aeroméxico, entre otras.

El susbsecretario de Salud precisó que en efecto, se recomendó que ante síntomas de resfriado, las personas no acudan al hospital si no viajaron a algún sitio con casos confirmados, si no tuvieron contacto con alguna persona que sí haya viajado, y si no tienen las características como para que su caso se complique.

Llamó a que mejor se queden en casa por haber una muy poca probabilidad de tener COVID-19. Pero si por el contrario, se es una persona adulta mayor y se cuenta con las características antes mencionadas, se pide acudir de manera inmediata al médico.

Cuestionado sobre la cancelación de clases presenciales por parte del Tec de Monterrey, el funcionario federal dijo que “son medidas posiblemente útiles pero no indispensables en este momento”.

Con información de López-Dóriga Digital