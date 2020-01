Gobierno apostará por 100 mil elementos en la GN para pacificar a México

Con motivo del inicio del año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la estrategia de su gobierno para pacificar a México.

En conferencia de prensa, detalló que se seguirán cuatro ejes. El primero de ellos será reforzar lo relacionado al bienestar para no dejar de atender a los jóvenes y que haya trabajo.

Como segundo punto se trabajará en tener más información, “lo que suele llamarse inteligencia y menos uso de la fuerza”, dijo el primer mandatario.

En tercer lugar se continuará con la consolidación de la Guardia Nacional para llegar a 100 mil elementos. “Convocar y reclutar a más elementos. Ya sabemos que funciona el que tengamos presencia en las calles”, señaló.

El último de los puntos del eje para la pacificación de México será no permitir la asociación delictuosa, en contubernio entre delincuencia y autoridades.

López Obrador destacó que aunque siguen los enfrentamientos, estos no ocurren en todo el país sino que se concentran en 10 estados.

Afortunadamente esta situación de enfrentamientos y violencia no se da en todo el país, los homicidios -el 80 por ciento- se concentran básicamente en 10 estados. Hay veces que en 10, 15, 16 estados no hay homicidios, no hay asesinatos.”