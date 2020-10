AMLO recuerda tuit de 2017 sobre Francisco Martín Moreno; pide decir “no a la propagación del odio”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó unas líneas al historiador Francisco Martín Moreno, de quien aseguró que “no se equivocó” en una opinión suya datada de febrero de 2017.

En un mensaje nocturno a través de Twitter, el presidente retomó un tuit suyo del 19 de febrero de hace 3 años, donde, aquella vez, dijo comprender la razón por la que el historiador dijo que no votaría por él.

“Es un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad”, señaló en su mensaje, que terminó agradeciéndole por su postura hacia él.

No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa… 1/4 https://t.co/vtuJklVcAU

El presidente de México, además, dedicó un hilo al historiador, quien, aseguró en días recientes que “quemaría vivos” a integrantes morenistas, declaraciones por las que se disculpó un día después, lamentando haber utilizado esa “metáfora”.

El titular del Ejecutivo federal señaló que le preocupan las declaraciones de Francisco Martín Moreno “no solo por la propagación del odio”, sino por “el silencio abrumador de los supuestos antifascistas”, señaló.

… no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas. Me hace recordar el fragmento de este poema atribuido a Martin Niemöller: 2/4

En la continuación de su mensaje, el presidente dedicó el fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller, un pastor luterano alemán y autoproclamado como antinazi.

«Cuando los nazis buscaron a los comunistas / me callé / porque yo no era comunista. // Cuando encarcelaron a los socialdemócratas / me callé / porque yo no era socialdemócrata.

Cuando buscaron a los católicos / no protesté / porque yo no era católico. // Cuando me buscaron a mí / ya no había nadie / que pudiera protestar».