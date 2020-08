México tiene menos problemas que EE.UU. con la pandemia: AMLO

El presidente López Obrador afirmó que México tiene una mejor situación que los Estados Unidos con respecto a la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que México tiene “menos problemas” con el COVID-19 que los Estados Unidos.

En Los Cabos, Baja California Sur, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que México tiene una mejor situación que los Estados Unidos en el tema de la pandemia.

“Se hablaba de que en México había mucho contagio, lo cierto es que nosotros, y por eso ofrezco disculpa por anticipado, tenemos menos problemas con la pandemia que los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando , nuestros vecinos, amigos”, detalló. “Es mejor la situación nuestra y lo lamentamos porque ellos nos han ayudado, Es muy buena la relación”, dijo.

Em diversas ocasiones, el presidente estadounidense Donald Trump señaló que México “enfrenta graves problemas con el coronavirus”. Incluso, apuntó que si no fuera por la construcción del muro fronterizo la situación de contagios empeoraría en la Unión Americana.

“¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México”, aseveró Trump el pasado 19 de julio.

Luego de que el gobierno estadounidense ordenará a sus ciudadanos no viajar a México por la situación del COVID-19, López Obrador indicó que el gobierno de dicho país no les ha notificado nada al respecto, aunque dijo respetar las opiniones en este sentido.

“Somos muy respetuosos de esas opiniones, Tenemos comunicación permanente con el gobierno de EE.UU., con el Embajada de E.UU. en México y no nos han notificado nada adverso, nada que signifique ir en contra de nuestro país”, enfatizó.

“No sabemos de estas alarmas, de estas advertencias, al contrario, es muy buena la relación el embajador Acabo de hablar con él hace tres días y constantemente tenemos comunicación. Siguen habiendo relacione y comunicación, no se cerraron las fronteras ara lo esencial, ese acuerdo se mantiene”, subrayó.

Con información de López-Dóriga Digital