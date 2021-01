México reclama a gobernador de Nebraska por excluir a migrantes de vacunación contra COVID-19

El Gobierno de México, a través de su cónsul Guadalupe Sánchez, reclamó al gobernador de Nebraska, el republicano Pete Ricketts, por excluir a migrantes indocumentados del plan de vacunación contra COVID-19.

En el texto, la cónsul argumentó que “la posibilidad de recibir la vacuna contra COVID-19 debería basarse en medidas de salud pública” y destacó que, en contraste, el Gobierno de México se comprometió a aplicar la vacuna a todas las personas que residen en territorio mexicano, al puntualizar que no habrá discriminación por “nacionalidad o estatus migratorios”.

Letter from our consul to the governor of Nebraska.

Carta de nuestra cónsul al gobernador de Nebraska. pic.twitter.com/gNt8GvIpK5

— Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) January 7, 2021