México recibe mas agua de la que aporta en Tratado de 1944; garantiza Gobierno abasto de agua en Chihuahua

Tras el conflicto en Chihuahua, el Gobierno de México explicó el Tratado de Aguas de 1944 con los Estados Unidos y volvió a manifestar a los campesinos de dicho estado que tienen garantizado el abasto de agua para este ciclo agrícola.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía que en la “medida de lo posible no se dejen manipular” y señaló sin pruebas a quienes mantienen presuntamente se encuentran inmiscuidos en las protestas, que incluyeron la toma de la presa La Boquilla.

“Que no falte el agua, que no van a quedarse sin agua, incluso ya para este ciclo tiene garantizado el 100 por ciento, no quiero que se vaya a malinterpretar pero los otros estados ya aportaron el agua que tenemos que entregar en EE.UU., inclusive ellos han recibido menos agua”, afirmó.