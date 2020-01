México no debe prestarse a enfrentamientos: Claudia Ruiz Massieu

Claudia Ruiz Massieu alertó que México no debe prestarse a enfrentamientos como el ocurrido el lunes con migrantes que intentaron cruzar el río Suchiate

La senadora Claudia Ruiz Massieu alertó que México no debe prestarse a enfrentamientos como el ocurrido el lunes entre migrantes que intentaron cruzar por la frontera Sur, Chiapas y el río Suchiate, para dirigirse hacia Estados Unidos, con elementos de la Guardia Nacional.

“Creo que nos debe de generar una alerta, que hay que estar atentos, y que México, bueno, pues no es un país que por su convicción inclusive, deba de estar prestándose a este tipo de enfrentamientos entre la fuerza pública y los migrantes, porque falta una visión y una gestión más integral”, indicó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En entrevista, señaló que sorprende en el Senado que la Guardia Nacional, que fue creada con una visión de atención al fenómeno de la inseguridad, haya sido utilizada principalmente para atender el tema de migración.

“Creo que no es su vocación, cuando menos no es la vocación primaria que este Senado tuvo en mente y que dialogó en su oportunidad con el gobierno de la República. Y nos parece que pues se evidencia también que la formación de la Guardia Nacional no es la de atención a situaciones de contacto migratorio”, dijo.

Según Ruiz Massieu Salinas, al PRI siempre le han preocupado las concesiones que se han hecho frente a Estados Unidos, con relación a la responsabilidad asumida por México de gestionar y detener los flujos de migrantes en la frontera sur.

“Me parece que hay una presión migratoria que también ha sido en ocasiones la respuesta a políticas o decisiones erráticas de parte del gobierno, que a veces dice: ´vamos a permitir más el flujo´, luego cierran el flujo. Y esto genera una presión en la frontera y en los estados de tránsito migratorio, muy complicada”, opinó.

De acuerdo con la priista, se debe hacer un alto en el camino porque las escenas de los enfrentamientos entre Guardia Nacional y migrantes “no nos pueden dejar satisfechos” para hacer un replanteamiento de una gestión más integral, con una política más cercana con los gobiernos de la región de Centroamérica, y por supuesto una firmeza ante Estados Unidos.

Ruiz Massieu reiteró que lo sucedido el lunes pasado en la frontera sur choca con nuestra tradición de darle un trato digno a los migrantes y de no criminalizar la migración.

“Desde la perspectiva de nuestra tradición histórica frente a la migración, creo que es algo que nos debe preocupar, que la fuerza pública esté teniendo que intervenir de una manera tan directa, en muchas veces violenta para contener el flujo de migración. Y creo que ahí debemos esperar una labor más política para gestionar mejor el arribo de estos migrantes”, concluyó.

Con información de Notimex