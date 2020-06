México cae tres posiciones en el Índice de Paz Mundial

🌍 These are the most peaceful countries in the world in 2020:

🇮🇸 Iceland 1.078

🇳🇿 New Zealand 1.198

🇵🇹 Portugal 1.247

🇦🇹 Austria 1.275

🇩🇰 Denmark 1.283

— Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) June 10, 2020