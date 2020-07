Mexicanos tienen que saber toda la verdad en Caso Odebrecht: AMLO

El mandatario mexicano señaló que hay que moralizar al país y limpiarlo de la corrupción imperante en anteriores administraciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que los mexicanos tienen que conocer toda la verdad en los casos de corrupción de Odebrecht y de la planta de Agronitrogenados.

El mandatario celebró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de otorgar la figura de testigo colaborador a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra en un hospital de la Ciudad de México bajo custodia de las autoridades.

“Son tiempos interesantes. Qué bien que la Fiscalía tomó la decisión de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad, le tenemos confianza al fiscal Alejandro Gertz, en otras circunstancias esto no se sabría”, expresó.

López Obrador dio crédito este viernes a las revelaciones hechas por Lozoya Austin según el cual el gobierno anterior sobornó a legisladores para aprobar sus reformas.

El periódico Reforma publicó este viernes que Emilio Lozoya habría confesado que pagó entre 2013 y 2014 sobornos por 52.4 millones de pesos a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) para que apoyaran las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La operación de los sobornos habría sido dirigida por Peña Nieto y por su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que habrían sobornado al líder del PAN, Ricardo Anaya, con 6.8 millones de pesos.

“Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la reforma energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes (se les entregó dinero)”, expresó López Obrador.

El mandatario mexicano señaló que hay que moralizar al país y limpiarlo de la corrupción imperante en anteriores administraciones.

“Que se limpie por completo de corrupción el país, no solo que se castigue a los responsables, sino que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se co vierte la corrupción en una práctica común, aceptada, una costumbre, por el contrario, que podamos desterrar la corrupción de México que es el principal problema de nuestro país”, refirió.

“Es muy importante moralizar al país, porque sin duda el principal problema de México ha sido la corrupción. Todo esto independientemente de lo judicial ayuda a que se destierren, se hagan a un lado estas prácticas de corrupción, que no se repitan estos hechos”, argumentó.

López Obrador espera que se busque un modo para las autoridades sigan informando sobre lo que pasó en los casos en los que está involucrado Lozoya Austin.

“Que se busque un modo que permita sin violar el debido proceso informar al pueblo para que la gente conozca toda la verdad, la transparencia es una regla de oro de la democracia y todos los mexicanos tiene que saber qué sucedió en este asunto y que se llame a declarar a todos los implicados”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE