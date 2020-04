Policías capitalinos inhiben saqueos pero piden protección contra COVID-19

Oficiales capitalinos denuncian que no se les ha dotado de gel antibacterial, guantes ni cubrebocas para evitar el COVID-19

La pandemia de COVID-19 trajo consigo la llegada de saqueos en la Ciudad de México y zona conurbada.

La semana pasada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina tuvo que implementar estrategias para neutralizarlos, a través de operativos y trabajos de inteligencia.

Fueron seis mil 200 elementos policíacos los desplegados en 12 alcaldías desde el pasado 23 de marzo para evitar ilícitos en supermercados, tiendas departamentales y de conveniencia, informó la propia dependencia. Gracias a ello, 96 personas fueron detenidas por sustraer mercancía de diversos establecimientos comerciales.

La Policía Cibernética de la SSC ubicó 22 cuentas en las que se convocaba a la ciudadanía a cometer ilícitos, las cuales fueron investigadas por la Fiscalía General de Justicia.

Omar Garcia Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, celebró en redes sociales que, gracias a la labor de los policías, se contuvieron los delitos y el pasado 30 de marzo no se registró ninguno.

No obstante, algunos oficiales reportan que no trabajan con las medidas necesarias para no ser contagiados por el coronavirus.

Un agente, el cual pidió su anonimato, refirió en entrevista que a la mayor parte de la corporación, al menos los que están en operativos, no se les ha dotado de gel antibacterial para mantener limpias las manos. Tampoco se les han asignado guantes ni cubrebocas para el uso diario.

A la fecha, no han sido informados de cuándo se les distribuirán los artículos para evitar el contagio.

El policía consideró que ellos han cumplido con su trabajo al reducir los índices de saqueos y robos en establecimientos comerciales en la capital del país, por lo que merecen ser tratados con respeto a sus derechos humanos.

Que reconozcan que somos ciudadanos y no por vestir un uniforme nos hagan menos. También tenemos familia, tenemos padres, hermanos, hijos; somos parte de la sociedad”, exhortó a las autoridades.

Con información de Notimex