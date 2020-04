Alcaldía Benito Juárez denuncia a youtuber con COVID-19 que violó confinamiento

La alcaldía Benito Juárez denunció al youtuber 'David Show' por el delito de peligro de contagio, al haber violado la cuarentena padeciendo COVID-19

La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México presentó una denuncia penal contra el youtuber “David Show” por su posible responsabilidad en el delito de peligro de contagio, al haber violado el confinamiento por la emergencia sanitaria, sabiendo que padece COVID-19.

Se presenta querella ante la Fiscalía Desconcentrada en #BenitoJuárez contra @SoyDavidShow por el posible delito de peligro de contagio, establecido en el artículo 159 del código penal del fuero común. pic.twitter.com/ABFZLSdqLJ — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) April 14, 2020

El delito de peligro de contagio se encuentra en el artículo 159 del Código Penal del fuero común, y la alcaldía Benito Juárez busca una reparación del daño.

En días pasados, ‘David Show‘ informó que padecía COVID-19 y posteriormente publicó un video en el que sale a buscar ‘la mejor pizza congelada’, lo que implicó que recorriera varios negocios y calles de la alcaldía Benito Juárez.

Aunque salió con cubrebocas y guantes de látex, durante su recorrido el youtuber se quitó los guantes y tocó numerosos objetos, lo que le valió numerosas críticas por “poner en riesgo” a los capitalinos.

Derivado de la difusión de un video que circula en redes sociales bajo el perfil: “SoyDavidShow”, en el que se observa a un hombre referido como portador del coronavirus Covid-19, quien deambula por varios comercios de la alcaldía Benito Juárez, — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 15, 2020

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que abrió la carpeta de investigación conducente y giró un oficio para solicitar las grabaciones de cámaras públicas y privadas, a fin de establecer la ruta que siguió ‘David Show‘.

Debido a que el youtuber es venezolano, la FGJ capitalina solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) información sobre su estatus migratorio.

Además, pidió a la alcaldía el domicilio del indiciado y giró un oficio a la Secretaría de Salud capitalina para que corrobore o desmienta que conoció la situación de COVID-19 del hombre y le brindó servicio en su domicilio, como él mismo dijo.

La representación social giró oficio para solicitar las imágenes de cámaras de la @SSC_CDMX, así como particulares y testigos de los hechos para la ubicación del imputado, además de que solicitó al @INAMI_mx, información sobre el estatus migratorio del indiciado. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 15, 2020

Tras la polémica desatada, ‘David Show’ ofreció disculpas públicas y aseguró que las autoridades le indicaron que podía salir a la calle en caso necesario, con “tapaboca, guantes y guardar la distancia con las personas”.

“Tras lo ocurrido, he recibido amenazas y he sido discriminado por la alcaldía, quienes me apuntan públicamente. Pido a las autoridades sean cautelosos en la información que comparten, misma que ha incitado al odio, atenta contra mis garantías y derechos y pone en riesgo mi seguridad”, indicó en una carta.

Con información de López-Dóriga Digital