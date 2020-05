Mejor la hubiera dejado así

Esta innecesaria, por injusta generalización, provocó indignación y rechazo en la comunidad médica, justo cuando se juegan la vida por salvar las de miles de mexicanos exponiendo las suyas y las de sus familias

Desde los extremos, el único punto de acercamiento es el centro.

Florestán.

No entiendo la compulsión del presidente López Obrador de abrir nuevos frentes, y en medio de la crisis sanitaria y económica.

El viernes le preguntaron su opinión sobre las críticas que tres exsecretarios de Salud, Julio Frenk, Salomón Chertorivski y José Narro han hecho a su estrategia ante la pandemia y luego de descalificarlos, acusó a los médicos de mercantilistas.

-Como se decía antes de los médicos que solo buscaban enriquecerse. ¿No? que llegaba el paciente y lo primero que hacía era preguntarles ¿qué tienes? Es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de bienes?

Esta innecesaria, por injusta generalización, provocó indignación y rechazo en la comunidad médica, justo cuando se juegan la vida por salvar las de miles de mexicanos exponiendo las suyas y las de sus familias.

Comprendo, y el presidente tiene derecho a responder a esas críticas, pero no comprendo la descalificación a todo un gremio, parte del cual lo atendió cuando sufrió un infarto en octubre de 2013, sin que ninguno le preguntara por sus bienes, preocupados solo por salvarle la vida, como se la salvaron.

Pero con el lunes llegó la pregunta obligada sobre la descalificación y la respuesta:

-Sí, pero no.-dijo. Si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso (…) No dije eso. Hablé de algunos médicos porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. Si se robaban las medicinas. ¡Imagínense! Uno de los negocios más jugosos del pasado era el de la compra de medicinas. No solo eso, ¡adulteraban los medicamentos! Entonces lo que dije que había médicos que solo les interesaba eso, el dinero (…) y a eso me referí de los médicos.

Y yo sólo agrego, si la descalificación fue innecesaria e injusta, con esa disculpa, mejor la hubiera dejado como estaba.

RETALES

1. DESPLOME.- En abril se perdieron 555 mil empleos, que sumados a los de marzo dan un total bimestral de 684 mil, es la peor caída desde 1997, hace 23 años. Y el compromiso del presidente es de crear dos millones en los próximos ocho meses;

2. ESCUELAS.- Será muy difícil volver a clases el próximo día uno, en 17 días, como se había previsto. Le fecha, como me dijeron Hugo López-Gatell y Esteban Moctezuma, es referencial, no ejecutiva ni fatal. Nueve gobernadores la han rechazado como sin duda lo hará Claudia Sheinbaum; y

3. ACUSACIÓN.- Carmen Aristegui y Artículo 19 acusaron a Sanjuana Martínez, directora de Notimex, de organizar ataques en redes contra la misma Carmen, Dolia Estévez, Lydia Cacho, Anabel Hernández, Blanche Pietrich, Marcela Turati y Guadalupe Lizárraga. Obvio salió desaforadamente en redes a desmentirlo, ¿Por qué no Jenaro Villamil, una investigación, ya que con el presidente hablaron de indagar esas campañas en redes? ¡Ah! Es de casa. Ok.

Nos vemos mañana, pero en privado.