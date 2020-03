Medidas drásticas por COVID-19 se tomarán a su tiempo, asegura Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que suman 21 casos de coronavirus en la capital.

Por medio de redes sociales, la mandataria capitalina aseguró que todos los casos están plenamente identificados y todos se han contagiado fuera del país.

Señaló que los contactos de los infectados también están identificados y se encuentran en aislamiento.

Aseguró que en el momento en que se necesiten medidas más estrictas, se implementarán, y el gobierno capitalino está listo para ejecutarlas.

Ahora, no parar la Ciudad de México en este momento, no significa no cuidarnos. Por eso hemos suspendido los eventos del gobierno y los privados mayores a mil personas, y a partir del viernes 20 la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases, que recordemos no son vacaciones, se trata de cuidarnos”, comentó.