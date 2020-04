Médicos están cayendo como moscas, asegura gobernador de Baja California

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, denunció que a los médicos del IMSS en el estado no les han dado protección ante el COVID-19

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, criticó durante una transmisión en vivo que los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no tienen la protección suficiente ante la situación del coronavirus COVID-19, en donde aseguró que los médicos están “cayendo como moscas“.

“Obviamente (el IMSS de Baja California) me preocupa más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como moscas”, argumentó.

“Porque no les dieron protección, ahora es el problema. El problema del Seguro Social afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó”, argumentó.

Bonilla Valdez también criticó a la delegada del IMSS en Baja California, Desiree Sagarnada Durante, de quien apuntó que no la ha visto desde que comenzó la emergencia sanitaria.