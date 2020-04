Médicos de La Raza exigen insumos contra COVID-19 con bloqueo

Personal del Hospital La Raza aseguró que ante la falta de insumos contra el coronavirus, 45 de sus compañeros se contagiaron de la enfermedad

Personal médico de Ginecología y Obstetricia del Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protestaron en Calzada Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, en demanda de insumos médicos para atender a pacientes con COVID-19.

15:43 #PrecauciónVial | Bloqueada la circulación de Calz. Vallejo entre Circuito Interior y Eje 3 Norte por presencia de manifestantes a la altura del Hospital La Raza. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Eje Central. pic.twitter.com/UoejRqxwiz — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 27, 2020

Debido al bloqueo, diversas ambulancias que llegaban al hospital tardaron en ingresar a los pacientes, permaneciendo en las inmediaciones con las sirenas prendidas, lo que generó confrontaciones entre personal médico y familiares por no permitirles el paso. En el lugar intervino la Guardia Nacional para mantener el orden.

Los trabajadores de la salud subrayaron que no se niegan a trabajar, pero las jefaturas no les brindan lo esencial para poder desempeñar su labor, protegidos para no contraer el nuevo coronavirus.

Así se manifestó hoy 27 de Abril del 2020, personal del Hospital La Raza por la falta de insumos cuando el Gobierno ya estaba preparado desde hace 3 meses… pic.twitter.com/ja6DwHnDcW — Juan Luis Hdez. (@JLHL2020) April 28, 2020

Comentaron que en el hospital no hay cubrebocas N95, guantes ni batas para no contraer el virus, por lo que ellos mismos han tenido que comprar los insumos.

A la fecha, 45 de sus compañeros se han infectado de COVID-19 por atender pacientes sin equipo de protección personal, aseguraron.

En estos momentos, directivos del #IMSS escuchan y atienden peticiones del personal de salud del Hospital de Gineco – Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional #LaRaza. pic.twitter.com/GrcNhyDxzE — IMSS (@Tu_IMSS) April 28, 2020

Una vez que concluyó la manifestación, personal del IMSS se reunió con parte de los inconformes para atender sus peticiones.

Con información de Notimex