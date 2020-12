“Me siento débil”, señala Jaime Bonilla tras ser dado de alta del hospital por COVID-19

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla fue dado de alta del Hospital General de Tijuana en el que pasó tres días internado tras ser diagnosticado por COVID-19.

A su salida del hospital, el mandatario estatal indicó que se sentía débil y calificó a los últimos tres días como muy pesados.

Aseguró que el COVID-19 invadió todos sus órganos y lo han afectado severamente hasta que, este fin de semana tuvo que ser hospitalizado.

“El sábado por la noche se me juntaron todos los síntomas y este entonces internaron. El amor con amor se paga, a mí me han tratado, lo he dicho fuerte y quedito, el dinero no compra la atención, no compra el cariño”, dijo.