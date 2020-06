‘Me encuentro bien’, dice Zoé Robledo tras dar positivo a COVID-19; niega presunto conflicto de interés en el IMSS

Tras haber dado positivo a la prueba de coronavirus COVID-19, Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó que sigue a distancia sus responsabilidades al frente del instituto.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario agregó que él y su familia, que también dio positivo a la prueba de COVID-19, se encuentran bien.

Robledo negó la información que ha circulado en varios medios de comunicación que ha sido retomada por algunos líderes políticos sobre su presunto involucramiento en la asignación de contratos del IMSS a empresas de familiares.

Eso es simplemente falso. Primero, yo desde que me dedico al servicio público no estoy vinculado con ninguna empresa, el único ingreso que percibo es el de mi salario. Segundo, en ningún momento he favorecido, influenciado, orientado, mucho menos caído en un conflicto de interés, ha sido publico mi compromiso con esta causa”, dijo.