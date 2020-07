Marchan a favor del matrimonio igualitario en Tijuana

Integrantes de la comunidad LGBT se manifestaron este sábado a favor del matrimonio igualitario en el estado mexicano de Baja California después de que el congreso estatal rechazara una iniciativa de ley para aprobarlo.

El Congreso estatal rechazó en dos ocasiones la iniciativa de matrimonio igualitario de la diputada Miriam Canl Núñez, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y la remitió a comisiones para un nuevo análisis.

Ante la decisión de los legisladores de Baja California, las calles de Tijuana fueron tomadas este sábado por integrantes de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero), para exigir la aprobación del matrimonio igualitario.

No pude evitar lagrimear en el momento en que más de 100 personas nos reunimos en Tijuana para exigirle a las/os diputadas/os que legislen el matrimonio igualitario.

La concentración comenzó en el Monumento a México en la conocida avenida Paseo de los Héroes y prosiguió hasta el Centro de Gobierno del Estado, donde se celebró un mitin pacifico.

No me casaré por vía amparo (“habeas corpus”), quiero que sea reconocido por la ley, me da miedo hacerlo a escondidas”, dijo a Efe Psyche Calderón Vargas, quien acudió con su pareja Corina “N” a defender el matrimonio igualitario en Baja California.