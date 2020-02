Los 10 puntos de López Obrador contra el feminicidio

AMLO afirmó estar en contra del feminicidio y llevar más de 40 años luchando por "causas justas"; explicó feminicdio

Ante las manifestaciones que se realizan afuera de Palacio Nacional por parte de grupos feministas que protestan contra la violencia de género y los feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respeta las movilizaciones.

López Obrador dio su postura sobre el tema del feminicidio en diez puntos:

Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones; Se debe proteger la vida, de todos los seres humanos, de hombres y mujeres; Es una cobardía agredir a la mujer; Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo; Se tiene que respetar a las mujeres; No agresiones a mujeres; No a crímenes de odio contra mujeres; Castigo a los responsable de violencia contra mujeres; El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres; Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México

“Nos interesa enfrentarlo (el feminicidio) porque además de un crimen, es un acto de discriminación, un crimen de odio. Todos los crímenes los estamos enfrentando”, argumentó.

El presidente de México dijo respetar los movimientos feministas en México y ante la protesta de mujeres afuera de Palacio Nacional señaló “que no la paren, que se sigan manifestando”.

“Todo nuestro respeto al movimiento feminista. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan sus derechos a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie, me pronunció a favor de las mujeres, estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres”, dijo.

Indicó que no está evadiendo el problema de los feminicidios; además afirmó que cuando supo que habría una posible eliminación del delito del feminicidio se pronunció en contra y añadió: “no solo me pronuncié, se paró”.

“No estoy solo preocupado, estoy ocupado. No es solo administrar el sufrimiento de la realidad”, expresó López Obrador en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no es insensible ante los feminicidios que ocurren en el país y que está “haciendo cosas todos los días para garantizar la seguridad y la paz en el país”.

Ante los cuestionamientos de la activista Frida Guerrera y las manifestaciones de mujeres afuera dePalacio Nacional, López Obrador volvió a señalar que está en contra del feminicidio y que no es un simulador en este tema.

“No tengo ningún problema de conciencia, tienen todo el derecho de manifestarse (las mujeres), venimos de la lucha social no soy ‘fifí’, tengo más de 40 años luchando por las causas justas. No soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando”, expresó.

“Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad. No es nuestro propósito ofender a nadie, me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio, en contra del machismo. Todos debemos respetar a las mujeres, no quiero que quede ninguna duda sobre eso. Tengo que cuidar lo que digo”, externó.

Con información de López-Dóriga Digital y Notimex