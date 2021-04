“No nos vamos a dejar amedrentar”: Lorenzo Córdova a Salgado Macedonio

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que no se dejarán amedrentar y que las amenazas no son propias de los contextos democráticos.

En entrevista radiofónica con Carlo Loret de Mola, Lorenzo Córdova respondió a las amenazas que Salgado Macedonio hizo contra los consejeros electorales.

“Ni amedrentamiento, ni amenazas. Las amenazas no son propias de los contextos democráticos, así no funcionan los sistemas democráticos. Si hay quien no lo entiende, pues que lástima, pero el INE no se va a enganchar en una disputa”, aseguró.