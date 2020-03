López Obrador respetará sana distancia en giras

El presidente López Obrador apunto que habrá cambios en el formato de sus giras a lo largo y ancho del país

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apunto que habrá cambios en el formato de sus giras a lo largo y ancho del país, en donde aseveró que respetará la sana distancia, producto de la pandemia por el coronavirus (COVID-19).

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador recalcó que solo supervisará obras y que evitará los eventos masivos, por lo que mandará una brigada a que recojan las peticiones de la ciudadanía.

“Para mis malquerientes: decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo porque no quiero que se detengan, eso significaría desempleo, afectar la economía de la gente, son obras importantes”, aseveró.

“No podemos ser más de 100 personas y guardando distancia. Son libres los medios para asistir”, argumentó.

“Va a ir adelante una brigada recogiendo sus peticiones, todas van a ser atendidas. Ofrezco disculpas, me duele no poder saludar de mano, abrazar, y besar, que no lo puede hacer por la sana distancia; que no lo vayan a tomar a mal”, señaló.

Este fin de semana, el presidente visitará Bahía de Banderas, en Nayarit; San Luis Colorado, Sonora; Mexicali, Baja California, y Badiraguato, en Sinaloa.

Con información de López-Dóriga Digital