López Obrador reconoce labor de Ebrard y respalda a embajadora en Bolivia

El presidente López Obrador reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard al frente de la SRE y la actuación de la embajadora de México en Bolivia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el trabajo de Marcelo Ebrard Casaubón al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y afirmó que no necesita viajar al extranjero porque está bien representado por el canciller.

“Ya ven que no me gusta viajar, pero no necesito viajar mucho, Marcelo Ebrard me representa muy bien”, dijo el mandatario en el Salón Tesorería de Palacio Nacional durante la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules de México.

Además, López Obrador aseguró que en política exterior México recuperó su lugar entre las naciones del mundo, “México va bien ya se vuelve a decir que México es el hermano mayor en América Latina y el Caribe, y además mantiene una buena relación de vecindad con Estados Unidos”, indicó.

El jefe del Ejecutivo federal hizo varios reconocimientos, entre ellos a María Teresa Mercado Pérez, embajadora de México en Bolivia que fue declarada como “persona non grata” por las autoridades de facto de aquel país sudamericano.

En este marco López Obrador aseveró que Mercado Pérez “puso en alto el nombre de México en la tradición del derecho al asilo“.

Además, reconoció el trabajo de los diplomáticos mexicanos en Estados Unidos, entre ellos la embajadora de México ese país, Martha Bárcena y del subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, quien también fue el jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Quiero agradecer a Martha Bárcena por su labor y su trabajo, si saben que la relación con Estados Unidos ha sido difícil, compleja y ahora hemos tenido la fortuna de mantener una buena relación con Estados Unidos y esto ha sido posible por el trabajo de un grupo de diplomáticos, entre ellos Jesús Seade, que ayudó mucho en ese acuerdo”, declaró.

El presidente López Obrador también dijo que esperaba que algún día el subsecretario para América del Norte escriba las memorias de todo lo que sucedió en las negociaciones del T-MEC.

Luego del discurso del canciller y del presidente, los embajadores y cónsules acudieron a tomarse una foto en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

Con información de Notimex