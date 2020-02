López Obrador no hará cambios en giras pese a COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no habrá ningún cambio en las realización de sus giras a lo largo y ancho del país, pese a la llegada del coronavirus (COVID-19) a México.

En la conferencia matutina de este viernes, el mandatario mexicano dejó en claro que confía plenamente en las instituciones de salud del Gobierno de México.

“No puedo (…) no hay cambio, va a ser lo mismo (realización de giras). Que se tome en cuenta algo: si hay una enfermedad, no solo esta (COVID-19) sino cualquiera, y se tiene atención médica, medicinas y no hay descuido, la gente sale adelante”, apuntó.

“Yo padecí un infarto, me atendieron pronto, bien y aquí estoy. Vamos a seguir adelante, ya hablamos de que tengamos confianza en las instituciones, se va a estar informando, no ocultar nada, transparentar todo, que vayamos aprendiendo”, detalló.