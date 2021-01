López Obrador dice que no recibió invitación a investidura de Biden; Casa Blanca no invita a jefes de Estado

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó durante conferencia matutina que no asistirá a la toma de posesión del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la Presidencia solo hecho un viaje, a la Casa Blanca, porque era muy importante que se iniciará el tratado… por eso decidí salir. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior”, comentó el mandatario.