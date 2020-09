López Obrador confirma renuncia de Toledo a Semarnat; su lugar lo ocupará María Luisa Albores

El pasado 31 de agosto, Joaquín López-Dóriga informó que Víctor Manuel Toledo había renunciado a la Semarnat

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y su lugar será ocupado por María Luisa Albores, todavía secretaria del Bienestar.

Así confirmó el presidente la renuncia de Víctor Toledo a Medio Ambiente. Es por cuestiones de Salud, asegura el presidente, notificadas antes de que se revelara el audio donde desnudó a la 4-T y del conflicto con SADER por el glifosato. Más en: https://t.co/BNLnqsdKx8 pic.twitter.com/rMcvHQrcKj — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 2, 2020

“En efecto, presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud. Además, la actividad pública produce estrés; antes yo pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía pare no, sí existe; no todos estamos hechos para resistir presiones”, apuntó.

“Él es una gente de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista, más culto del país y consecuente. Me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba en renunciar. La semana pasada el médico le dijo que no podía seguir. Deja la Secretaría y regresa ala academia”, expresó.

Confirmó, entonces, los nombramientos María Luisa Albores será la próxima secretaria de Medio Ambiente, y quien ocupará su lugar como titular de la Secretaría del Bienestar será el entonces subsecretario de la dependencia, Javier May.

“Va en su lugar María Luisa Albores, que es ambientalista también, es la actual secretaria del Bienestar.

Para la Secretaría del Bienestar, ascender el actual subsecretario de dicha dependencia Javier May, “eso se va a formalizar el día de hoy”, apuntó el presidente.

