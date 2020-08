López Obrador avala que INE organice encuesta para renovar dirigencia de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que organice una encuesta abierta para renovar la dirigencia de Morena.

López Obrador aseguró que no cree que el INE cambie los resultados o que vaya a “cucharear” dicha encuesta.

“Yo lo veo bien y tiene que haber autocrítica, ¿por qué no se pusieron de acuerdo al interior? y además, ¿por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta? Está en los estatutos”, aseveró.

Criticó los enfrentamientos que se han presentado al interior del partido por la renovación de la dirigencia y recordó que para su gobierno lo primordial es que la gente decida.

“¿Por qué no someterse a lo que la gente decida, no es que en la democracia el pueblo es el que manda? Entonces no llevan a cabo la encuesta y se están allí enfrentando”, señaló.