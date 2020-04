López-Gatell estima en 26 mil 519 los casos de COVID-19 en México

Hugo López-Gatell expuso que los casos estimados de la enfermedad ascenderían a 26 mil 519, mientras que el número de confirmados actuales es de 3 mil 181

La Secretaría de Salud del Gobierno de México presentó este miércoles una estimación de los casos de COVID-19 en México.

Durante la conferencia de prensa diaria sobre la situación del nuevo coronavirus en el país, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que los casos estimados de la enfermedad ascenderían a 26 mil 519, mientras que el número actual de confirmados con pruebas se sitúa en 3 mil 181.

Sobre los 3 mil 181 casos confirmados de nuevo coronavirus, el subsecretario expuso que “de lo que se ve, la pandemia es ocho veces más grande”.

El dato de los 26 mil casos estimados se consiguió a través del modelo de vigilancia centinela, que recaba datos de las 375 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER) existentes en el país.

El modelo consta en obtener por cada caso confirmado de COVID-19, cuántos realmente existen de personas que por cualquier razón no se han diagnosticado.

López-Gatell explicó que cada caso de COVID-19 confirmado representa a aproximadamente 12 personas que no fueron detectadas con la enfermedad, ya sea por no ir a consulta, por estar asintomáticos o por no ser debidamente diagnosticados.

Estos métodos nos permiten decir con razonable certidumbre, ahí están (los casos)”, señaló López-Gatell.

