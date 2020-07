López-Gatell asegura que no hay amago a gobernadores

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que los gobernadores merecen respeto, y que lo establecido en los diálogos que tiene con ellos “no es amago” sino “plantear las cosas como son”.

El funcionario federal detalló que al hacer la revisión del lineamiento del semáforo epidemiológico se identificó que se debía dejar en claro la parte que le corresponde a lo federal y la que le toca a lo estatal.

No hubo amago, no va haber amago, nunca”, sentenció.

Hugo López-Gatell expresó que el Gobierno Federal no actúa a través de amago y que en la Secretaría de Salud no tienen por qué hacerlo de forma diferente.

No es nuestro modelo referencial. Nuestra manera de actuar es con base en la ley, y nuestra manera de actuar es por el diálogo no por la fuerza, la razón no por la fuerza”, dijo.