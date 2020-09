Localizan con vida a Hugo Lynn Almada; “todo está bien”, asegura el periodista

La organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Article 19 México, confirmó que el periodista Hugo Lynnn Almada ha sido localizado con vida.

“Actualización: ARTICLE 19 confirma la aparición con vida del periodista Hugo Lynn”, señaló la organización de defensa del periodismo en redes sociales.

El medio local Tribuna de la Bahía, además, compartió el comunicado que el propio periodista envió a sus seres queridos:

Amigos todos. Agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura, preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber. Por ello me disculpo. Todo está bien y estoy listo para seguir adelante.

Hugo Lynn Almada